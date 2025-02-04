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В Госдуме неожиданно предложили отменить пенсионную реформу

В Госдуме неожиданно предложили отменить пенсионную реформу

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой по отмене в России пенсионной реформы https://listaj.

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Комментарии
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и
игорь
достали уже отменами..
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