НОВОРОССИЯ

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  • Alex Zim
    Эта Кулема, по-моему, в списках СК России.Глава МИД Украины...
  • Тамара Фролова
    Боже какой индюкГлава МИД Украины...
  • Леонид Руси
    А где наша авиация, разведка...? И почему эти уроды продолжают свою преступную деятельность?ВСУ ведут массиро...

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