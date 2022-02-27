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Alex Zim
Эта Кулема, по-моему, в списках СК России.
Глава МИД Украины...
Тамара Фролова
Боже какой индюк
Глава МИД Украины...
Леонид Руси
А где наша авиация, разведка...? И почему эти уроды продолжают свою преступную деятельность?
ВСУ ведут массиро...
АНДРЕЙ АНУФРИЕВ
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