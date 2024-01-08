Театр абсурда
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Театр абсурда

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Bild: в Германию прибывают террористы ИГ под видом украинских беженцев

Bild: в Германию прибывают террористы ИГ под видом украинских беженцев

Это значительно упрощает им въезд в страну, отметила газета БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии за последнее время задержали нескольких исламистов из Таджикистана, планировавших теракты на территории ФРГ.

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