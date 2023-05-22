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    На этом фоне успехи нашей армии выглядет печально,видимо полностью отсутствует мативация войны за Россию,а по приказу...На взятие Бахмута

На взятие Бахмута

На взятие Бахмута

Безусловно, двухсот двадцати пятидневный штурм города-крепости Бахмут стал беспрецедентным примером героизма ЧВК «Вагнер» и блестящей демонстрацией того, как люди далёкие от военного дела смогли создать, сплочённый железной дисциплиной, отлично обученный штурмовой корпус, который оттянул на себя резервы ВСУ, собранные для зимнего наступления, приковал их к Бахмуту и перемолол в страшной мясорубке, сделав слово «Бахмут» навсегда символом кровавого ужаса и поражения Украины, как когда-то Сталинград стал таким символом для гитлеровцев.

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