Под управление ООН нужно передать не Крым, а Польшу: эксперты о польско-украинском конфликте

SI

Sergey Ivanov

А я давно уже пишу о том, что территория «Восточных Кресов» была исторически польской! Так почему бы нам не договориться с Польшей и не поделить Украину? Желающих оторвать от нее кусок достаточно! Это еще и Венгрия, Румыния... Ну и Россия, разумеется. У России тоже есть (и немалый!) территориальный интерес к Украине. Это земли, переданные Украине Лениным, Сталиным и Хрущевым (Крым!). Земли, исторически всегда принадлежавшие России и населенные русским народом. Вот это и есть то самое, что дает нам право на эти земли. Россия там, где русский народ! А что делать с Галицией? А вот здесь ситуация обратная. Галицию к Украине прирезал Сталин. Прирезал искусственно, без учета интересов проживающего на этой земле народа. В итоге мы получили земли, где нас ненавидят и ненавидели всегда! Напомню: Отечественная война на Зап Украине закончилась только к 1955 году. Нужна ли нам земля, жители которой нас ненавидят? Сомневаюсь. Величие России не в том, чтобы нахапать себе земель сопредельных государств. Истинное величие в том, чтобы создать на СВОЕЙ земле такую жизнь, чтобы весь мир нам завидовал! Завидовал нашим социальным гарантиям. Нашей медицине, образованию, науке- лучшими в мире! Чтобы господа европейцы из своего ухоженного сада стремились попасть в русские джунгли и вставали в очередь к нашим посольствам! Это стратегически. А тактически, такой сговор и раздел Украины выгоден нам еще потому, что создаст как минимум, еще один фронт- польско- украинский, который оттянет силы ВСУ с нашего фронта и тем приблизит победу. А еще вступление Польши в войну выбьет почву из- под ног украинских националистов. Если нет уже Родины- то за что сражаться? Ну, а с бандеровщиной поляки справятся без нашей помощи! Волынскую резню они не забыли! Поляки нашей русской сердобольностью не страдают. Украинцы для поляков всегда были не «братьями», как для русских, а холопами, быдлом. Ну и пожелаем нашим польским друзьям успехов! Пройдет совсем немного времени- и от бандеровщины в Восточных Кресах не останется ничего! А те украинцы, которые уцелеют- забудут навсегда свою «певучую мову» и выучат польский, превратившись сначала в холопов польских панов, а потом просто станут поляками.