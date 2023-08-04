Первый домашний матч ЦСКА в новом сезоне. Поддержите команду в матче против «Локомотива»!

В 3 туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет в субботу 5 августа, в 20:00 на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА забивает минимум 1 гол в последних 3 матчах, а также забивает в 5 последних встречах с железнодорожниками.
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