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Первый домашний матч ЦСКА в новом сезоне. Поддержите команду в матче против «Локомотива»!

Первый домашний матч ЦСКА в новом сезоне. Поддержите команду в матче против «Локомотива»!

В 3 туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет в субботу 5 августа, в 20:00 на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА забивает минимум 1 гол в последних 3 матчах, а также забивает в 5 последних встречах с железнодорожниками.

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