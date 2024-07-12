«Тюркская интеграция»: Центральную Азию отрывают от России

Организация тюркских государств (ОТГ) является прикрытием и одновременно инструментом не только турецкой экспансии, но и западной колонизации Центральной Азии, так как именно «тюркская интеграция» воспринимается правящими элитами как местный аналог европейской.
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