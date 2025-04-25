Орбитальный аппарат впервые запечатлел движущийся марсоход Curiosity

Марсоход Curiosity перемещается по Долине Гедиз / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona На снимке видны след, оставленный колесами марсохода, протяженностью примерно 320 метров, а также сам аппарат — черная точка в нижней части изображения.
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