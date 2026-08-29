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Царьград

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15-летний иподиакон утонул, спасая друга из реки в Ярославле

15-летний иподиакон утонул, спасая друга из реки в Ярославле

Молодого человека вытащили из воды спасатели и попытались оказать первую помощь, но было уже поздно.В Ярославле простились с 15-летним Артемием — иподиаконом, который погиб, спасая тонущего друга.

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