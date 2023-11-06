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СССР-Россия

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Когда нам действительно пригодилось бы "Гражданское Общество"

Когда нам действительно пригодилось бы "Гражданское Общество"

Василий Вереск *** Гражданка Пугачёва А.Б. припёрла сюда вновь. Можно ли запретить въезд в страну обладателям российского паспорта? Наверное, как-нибудь можно.

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Комментарии
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А
Александр
Есть мастера художественного свиста. А сейчас в моде мастера сочных плевков в свое отечество. И, главное, это поощряется и оплачивается т.н. партнерами. Ну, и нахрена нам нам звездные мастера художественного плевка? Нет закона ограничивающего их шмыганья по нашим сусекам? Надо принять. И точка! А то все лыбимся да руками разводим. Не законы, а дышла какие-то. Над ними, видимо, и работали такие де свистуны. Одни мигранты чего стоят!
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2 д.
Александр Попов
Вот-вот. Дума законы штампует со скоростью звука, а нужных то как раз и нет.
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1 д.
ИК
Иосиф Калинин
Чушь какая то!  Ни авиакомпания, ни такси не могут отказать в обслуживании, поскольку это противоречит российскому законодательству. В частности,  закону &quot;О защите прав потребителя&quot;.  Не о том говорит автор...  Чтобы решить вопрос с этими &quot;перевертышами&quot;, жонглируещеми  паспортами разных стран, следует принять закон, запрещающий иметь двойное гражданство. Хочешь иметь гражданство Израиля - ради бога! Но, при этом, ты должен автоматически быть лишен гражданства России.  Но, к сожалению, такой закон никогда не будет принят в России. Ибо те, кто принимают законы сами имеют и двойное и тройное гражданство.
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1 д.

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