Когда нам действительно пригодилось бы "Гражданское Общество"

А Александр Есть мастера художественного свиста. А сейчас в моде мастера сочных плевков в свое отечество. И, главное, это поощряется и оплачивается т.н. партнерами. Ну, и нахрена нам нам звездные мастера художественного плевка? Нет закона ограничивающего их шмыганья по нашим сусекам? Надо принять. И точка! А то все лыбимся да руками разводим. Не законы, а дышла какие-то. Над ними, видимо, и работали такие де свистуны. Одни мигранты чего стоят!

Александр Попов Вот-вот. Дума законы штампует со скоростью звука, а нужных то как раз и нет.