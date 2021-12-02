В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобусы через переднюю дверь

Елена Лапушкина ответила на вопросы, которые больше всего интересовали горожан. Одной из самых частых тем обращения, которые поступили в редакцию телерадиокомпании, была связаны с непривычной для горожан посадкой пассажиров в рейсовые автобусы.
Елена Лапушкина ответила на вопросы, которые больше всего интересовали горожан. Одной из самых частых тем обращения, которые поступили в редакцию телерадиокомпании, была связаны с непривычной для горожан посадкой пассажиров в рейсовые автобусы.
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