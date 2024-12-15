Medical Insider

77 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Исследование выявило, что охлаждённое сырое молоко может содержать вирус гриппа в течение 5 дней

Согласно новому исследованию Стэнфордского университета, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology Letters, сырое молоко, считающееся некоторыми альтернативой пастеризованным продуктам, может быть источником серьёзных рисков для здоровья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх