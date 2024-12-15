Исследование выявило, что охлаждённое сырое молоко может содержать вирус гриппа в течение 5 дней

Согласно новому исследованию Стэнфордского университета, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology Letters, сырое молоко, считающееся некоторыми альтернативой пастеризованным продуктам, может быть источником серьёзных рисков для здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии