Валя Карнавал купила машину за 10 миллионов

Тиктокерша пополнила автопарк BMW M4 оранжевого цвета. Блогерша Валя Карнавал приобрела себе новенький оранжевый BMW M4, чем поделилась в своем «Инстаграме» (запрещенная в России экстремистская организация).
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