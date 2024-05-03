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  • серый777 котов
    Что то никто не нашёл интструмена на эту валюшенькуВаля Карнавал куп...
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    У нас вся министертсва той самой культурки . равна  пидарасы . и лезбиянки и проститутки всей страныВалялась на полу ...

Валя Карнавал купила машину за 10 миллионов

Валя Карнавал купила машину за 10 миллионов

Тиктокерша пополнила автопарк BMW M4 оранжевого цвета. Блогерша Валя Карнавал приобрела себе новенький оранжевый BMW M4, чем поделилась в своем «Инстаграме» (запрещенная в России экстремистская организация).

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серый777 котов
Что то никто не нашёл интструмена на эту валюшеньку
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