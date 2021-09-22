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О результативности стрельбы главных сил японцев в бою при Шантунге

О результативности стрельбы главных сил японцев в бою при Шантунге

Перед финальной статьей, завершающей мой «цусимский» цикл, посвященный эффективности стрельбы русских и японских сил, я полагаю правильным немного отвлечься и попытаться сравнить эффективность русского и японского огня в Цусиме и при Шантунге.

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