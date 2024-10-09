У россиян вырос спрос на отели с термальными источниками

С окончанием бархатного сезона россияне стали чаще выбирать термальные курорты для осеннего отдыха. Согласно данным национального туроператора «Алеан», популярность гостиниц с собственными термальными источниками и бассейнами с минеральной водой выросла на 12% за год, пишет «Ридус».
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