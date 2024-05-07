В ООН заявили о нарушении Израилем всех норм международного права во время операции в Рафахе

Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке на брифинге в Женеве во вторник, 7 мая, заявил, что Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при проведении военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, – сообщают СМИ.