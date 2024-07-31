Тейлор Свифт находится "в полной растерянности" после поножовщины в Саутпорте, в которой погибли трое детей

Во вторник, 30 июля, певица Тейлор Свифт опубликовала сообщение после трагедии на организованном ею детском мероприятии на занятии танцами и йогой в стиле Swift в Саутпорте, Англия, где из-за поножовщины погибли трое детей.
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