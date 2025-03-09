БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Французский петух разбушевался: Макрон пригрозил Москве атомной бомбой, если она не сдастся Украине

Французский петух разбушевался: Макрон пригрозил Москве атомной бомбой, если она не сдастся Украине

«Наполеон из палаты № 5» объявил себя «главным решалой по Европе» Константин Ольшанский На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Zuma/TASS) Эммануэль Макрон в среду вечером выступил с телеобращением к нации.

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Комментарии
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Eduard
Меньше лягушек ещь Эмануэль!
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5 час.
Бендер Задунайский
Макрон и его боеголовка , только не ядерная , но для него ядреная !
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2 час.
АР
Александр Русанов
Такая гроза да к ночи без штанов набегаешься. Французы, вашего петуха лечить надо
Ответить
1 час.
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