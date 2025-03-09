Французский петух разбушевался: Макрон пригрозил Москве атомной бомбой, если она не сдастся Украине

«Наполеон из палаты № 5» объявил себя «главным решалой по Европе» Константин Ольшанский На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Zuma/TASS) Эммануэль Макрон в среду вечером выступил с телеобращением к нации.
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