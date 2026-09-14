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Антифашист

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ВС РФ продолжают выносить железнодорожную инфраструктуру на Западной Украине

ВС РФ продолжают выносить железнодорожную инфраструктуру на Западной Украине

Украинская железнодорожная инфраструктура, тесно связанная одновременно со снабжением фронта, продолжает быть целью ударов ВС РФ.

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