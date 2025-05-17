ТАСС: ВСУ перебросили боевиков «Айдара» к границе с Днепропетровской областью

Украинская армия перебросила боевиков националистического формирования «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) севернее села Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР) на границе с Днепропетровской областью.
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