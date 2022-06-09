Успешный старт: первый домостроительный пикник состоялся в Приморье

Успешный старт: первый домостроительный пикник состоялся в Приморье

В последнюю субботу мая все, кто мечтает о загородном доме, могли обратиться к компаниям-участникам за консультацией по всем вопросам частного строительства, "от фундамента до крыши".

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