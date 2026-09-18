Продолжение СВО: Столетняя война или Третья мировая? Каким после капитуляции Европы будет Союзное государство «Либо НАТО вступит в этот конфликт — и тогда начнется Третья мировая, либо мы станем свидетелями столетней войны», — оценила перспективы противостояния на Украине лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.
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Йемен увидел у Баб-эль-Мандеба новый иранский замысел
Министр внутренних дел Йемена Ибрагим Хайдан заявил, что специалисты иранского Корпуса стражей исламской революции помогают хуситам развивать военную инфраструктуру у Баб-эль-Мандебского пролива. По его версии, Тегеран пытается перенести в Красное море модель давления на судоходство, которую выстраивал в Ормузском проливе.
Хайдан рассказал Arab News, что помощь включает создание укреплений, оперативных центров и объектов для ракет, беспилотников и дистанционно управляемых катеров. Речь, по его словам, идёт не только о текущих возможностях хуситов, но и о базах, укрытиях и производственных площадках, рассчитанных на будущее.
Заявление прозвучало после наступления хуситов на западном побережье Йемена. Как сообщает Arab News, с 3 по 11 сентября они заняли Хайс, Аль-Хуху, Моху вместе с портом и затем продвинулись к Баб-эль-Мандебу, острову Майюн и оставшимся йеменским островам на юге Красного моря. Власти в Адене, Лахдже и районах за линией фронта повысили готовность сил безопасности.
Министр сравнил возможную роль Майюна с иранским островом Ларак в Ормузском проливе. По его оценке, укрепление хуситов на островах, побережье и возвышенностях вокруг пролива может создать единую военную систему с наблюдением, отслеживанием целей и средствами радиоэлектронного подавления.
Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом. Через него проходит маршрут, связывающий Европу и Азию через Суэцкий канал, поэтому контроль над прибрежными районами и островами вокруг пролива способен напрямую влиять на безопасность торгового судоходства.
Хайдан также заявил, что хуситы и связанные с Ираном структуры могут использовать морские маршруты и контрабандные сети для связи Йемена с Африканским Рогом. Эти утверждения прозвучали со стороны йеменского министра; о подтверждении описанной им роли КСИР в сообщениях Anadolu и Arab News не говорится.
ЯкБ-12,7 на грузовике: зачем «Барс-Сармат» собрал новую турель
ЦСН «Барс-Сармат» сконструировал мобильную зенитную турель с четырёхствольным пулемётом ЯкБ-12,7 для установки на военный грузовик. Об этом сообщил канал «Два майора», опубликовавший пересланное сообщение Дмитрия Рогозина. Идея установки — перенести на колёсное шасси авиационное оружие, рассчитанное на очень плотный огонь по воздушным целям.
ЯкБ-12,7 — крупнокалиберный пулемёт с вращающимся блоком из четырёх стволов. Его разрабатывали для ударного вертолёта Ми-24; заявленный темп стрельбы составляет 4–4,5 тысячи выстрелов в минуту, начальная скорость пули — 810 метров в секунду, а эффективная дальность — до 1,5 километра.
По информации авторов публикации, турель должна дать расчёту возможность менять позицию вместе с грузовиком. Это отличает её от стационарных огневых точек, координаты которых противник может выявить и попытаться поразить.
Для установки, как утверждается в сообщении, используют многопульные патроны. Они должны повысить плотность огня при стрельбе по быстро движущимся воздушным целям — именно это становится главным смыслом применения скорострельного авиационного пулемёта на наземной платформе.
Сообщение о конструкции турели опубликовано одним Telegram-каналом; других официальных подробностей о её испытаниях, производстве или поставках на момент публикации не приводилось.