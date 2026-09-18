Продолжение СВО: Столетняя война или Третья мировая? Каким после капитуляции Европы будет Союзное государство «Либо НАТО вступит в этот конфликт — и тогда начнется Третья мировая, либо мы станем свидетелями столетней войны», — оценила перспективы противостояния на Украине лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.