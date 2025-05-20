На Украине озаботились, что поставки оружия от Байдена закончатся летом, а новых от Трампа не предвидится

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что утверждённый при президенте США Джо Байдене пакет военной помощи Киеву закончится летом, о новых поставках речь не идёт.
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