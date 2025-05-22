🌸💮🕊☦С Днём Святого Николая Чудотворца! 🕊☦🕊 Мира, добра и любви Вам! Поздравляем с днём святого Николая, покровителя путешествующих, сирот, детей.
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🌸💮🕊☦С Днём Святого Николая Чудотворца! 🕊☦🕊 Мира, добра и любви Вам! Поздравляем с днём святого Николая, покровителя путешествующих, сирот, детей.