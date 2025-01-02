Украинские власти начали готовиться к круговой обороне городов в Харьковской области

Украинские власти ведут подготовку к круговой обороне городов Изюм и Балаклея в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, его слова приводит украинское издание New Voice.
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