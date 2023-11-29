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Евгений Гребенников: «Отец всегда советовал поехать в Россию. Это получилось. Такому красивому городу, как Санкт‑Петербург, тяжело сказать «нет»

Евгений Гребенников – олимпийский чемпион Токио-2020 в составе сборной Франции. С 2021 года выступает за петербургский «Зенит».

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