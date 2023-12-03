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Дверца штрафного бокса выломалась в момент силового приема в матче «Динамо-Алтай» – «Торос». Игроки вывалились за пределы площадки, дверь меняли полчаса

Дверца штрафного бокса выломалась в момент силового приема в матче «Динамо-Алтай» – «Торос». Игроки вывалились за пределы площадки, дверь меняли полчаса

Барнаульская команда принимает «Торос» в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Сейчас счет в матче ничейный – 1:1, идет 2-й период.

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