TV Shows You Didn't Realize Exist In The Same Universe

What's better than a television crossover? What about when a couple of shows take place in the same exact universe?What's better than a television crossover? What about when a couple of shows take place in the same exact universe?.
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