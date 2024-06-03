В Твери поздно вечером столкнулись питбайк и легковушка: есть пострадавшие

Поздно вечером 1 июня на улице Шишкова у дома №42А случилось серьёзное ДТП. Как рассказали в Госавтоинспекции, во время преследования экипажа ДПС 18-летний водитель питбайка SHARMAX выехал на одностороннюю дорогу предназначенную для движения транспортных средств во встречном направлении и совершил столкновение с автомобилем LADA LARGUS, под управлением 45-летнего мужчины.