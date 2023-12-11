Кадеты из школы №1222 заняли второе место на городском слете

В учебно-методическом центр Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы прошёл Московский городской слет мобильных отрядов «Школа безопасности».
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