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Царьград

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Карпин назвал российских футболистов командой друзей после победы

Карпин назвал российских футболистов командой друзей после победы

Главный тренер Валерий Карпин объявил свою национальную команду России командой друзей. Футболисты одержали победы над Ираном 29 сентября и Намибией 3 октября.

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