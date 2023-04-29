СССР-Россия

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Паника в ВСУ из-за новой тактики ВКС России

Паника в ВСУ из-за новой тактики ВКС России

  «Просто и эффективно!» Украинское командование сильно обеспокоено применением новой тактики, которую стали использовать Воздушно-космические силы (ВКС) России.

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