Паника в ВСУ из-за новой тактики ВКС России

«Просто и эффективно!» Украинское командование сильно обеспокоено применением новой тактики, которую стали использовать Воздушно-космические силы (ВКС) России.
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