Почему чай советуют пить каждый день, и как он укрепляет иммунитет

Чай — напиток, который сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. Сначала считавшийся привилегией восточных культур, в России его называли «китайской травой» еще в XVII веке, и считали он был божественным даром, дарующим силу и просветление.
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