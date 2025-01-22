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Почему чай советуют пить каждый день, и как он укрепляет иммунитет

Почему чай советуют пить каждый день, и как он укрепляет иммунитет

Чай — напиток, который сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. Сначала считавшийся привилегией восточных культур, в России его называли «китайской травой» еще в XVII веке, и считали он был божественным даром, дарующим силу и просветление.

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