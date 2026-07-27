Подоляка: "Наконец-то мы послали Армению"

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы, связанные с возможным проведением референдума в Армении о вступлении в Европейский Союз или продолжении участия в ЕАЭС.
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