Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 972 подписчика

Кортеж Путина срочно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось

Кортеж Путина срочно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось

Минувшей ночью очевидцы заметили, как кортеж президента Владимира Путина экстренно выехал в Кремль. Автомобили главы государства и его сопровождения заметили в центре столицы около полуночи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Плешков
и кто тут домиинирует
Ответить
18 час.
АС
Александр Смелов
Что-то многовато требований к нам, а реальных предложений - ноль. Опять проверим в дружбу с ними? С украми пора кончать, тогда и указывать нам перестанут.
Ответить
18 час.
Дмитрий Гурин
Ну Додик по моему еще не въехал &quot;в настоящую ситуацию&quot; и вряд ли эта скачка из-за него. Он пока со своими белодомовым зоопарком разбирается. Скорее всего это что-то по вопросу выборов в Белоруссии. 100% англичанка совместно с француженкой хотят нагадить.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх