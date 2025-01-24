Кортеж Путина срочно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось

Что-то многовато требований к нам, а реальных предложений - ноль. Опять проверим в дружбу с ними? С украми пора кончать, тогда и указывать нам перестанут.

Дмитрий Гурин

Ну Додик по моему еще не въехал "в настоящую ситуацию" и вряд ли эта скачка из-за него. Он пока со своими белодомовым зоопарком разбирается. Скорее всего это что-то по вопросу выборов в Белоруссии. 100% англичанка совместно с француженкой хотят нагадить.