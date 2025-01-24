Минувшей ночью очевидцы заметили, как кортеж президента Владимира Путина экстренно выехал в Кремль. Автомобили главы государства и его сопровождения заметили в центре столицы около полуночи.
Кортеж Путина срочно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось
Комментарии
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Александр Плешков
и кто тут домиинирует
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18 час.
АС
Александр Смелов
Что-то многовато требований к нам, а реальных предложений - ноль. Опять проверим в дружбу с ними? С украми пора кончать, тогда и указывать нам перестанут.
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18 час.
Дмитрий Гурин
Ну Додик по моему еще не въехал "в настоящую ситуацию" и вряд ли эта скачка из-за него. Он пока со своими белодомовым зоопарком разбирается. Скорее всего это что-то по вопросу выборов в Белоруссии. 100% англичанка совместно с француженкой хотят нагадить.
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18 час.
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