15 человек, переписка с которыми кого-угодно ошарашит своей непредсказуемостью

Хотя сегодня во многих мессенджерах уже есть функция удаления сообщений, еще на телефонах есть функция скриншота - и это помогает иногда сохранить доказательства всего того непредсказуемого, что может произойти по переписке.
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