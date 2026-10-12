На Кубани 65-летний мужчина сознался в убийстве младенца спустя 10 лет

Следствие предъявило обвинение 65-летнему жителю Северского района, который, по версии правоохранителей, в ноябре 2016 года убил новорожденную дочь своей сожительницы и закопал тело во дворе дома.
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