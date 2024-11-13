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Картина дня. Финансы

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"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине

"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине

Политика Демократической партии и победившего на выборах президента США Дональда Трампа по Украине носит согласованный характер, выразил мнение бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире канала The New Atlas.

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