"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине

Политика Демократической партии и победившего на выборах президента США Дональда Трампа по Украине носит согласованный характер, выразил мнение бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире канала The New Atlas.
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