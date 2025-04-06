Компании Юдашкина стали убыточными

После смерти Валентина Юдашкина его бизнес-империя ушла в минус. Всемирно известный Дом моды Валентина Юдашкина, проработавший 23 года под его руководством, закрыли в прошлом году, пишет Телеграм-канал SHOT.
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