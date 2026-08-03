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Как США справляются со вторым китайским шоком

Как США справляются со вторым китайским шоком

МИД Китая вступил в открытую дискуссию с Госдепом США, опровергая опасность так называемого второго китайского шока Фото: © REUTERS / Aly Song/File Photo Первым китайским шоком на Западе назвали быстрый экономический рост Китая в 1990–2010 годах, вызвавший массированную экспансию на мировых рынках дешевой китайской продукции.

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