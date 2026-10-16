Форвард « Металлурга » Игорь Нечаев рассказал рассказал о своем отношении к дракам в хоккее. – Хоккеисту не зазорно отказаться от драки с соперником, чтобы, возможно, посадить его на удаление и заработать большинство для своей команды? – Точно не зазорно.