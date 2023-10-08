Это всё они! Алиев нашёл нового виновника в конфликте с Арменией

Пашинян - кретин, отдал азерам Карабах, а тем надо еще 8 населенных пунктов... Хачи - идиоты, скоты сами себе выбрали соросенка, их не жаль!!!

Erl Schweizer

Виновник в армяно-азербайджанском конфликте исключительно обоюдоострый национализм, возведенный многочисленными кровавыми чистками, самой настоящей резней сто лет назад и совсем недавно по историческим меркам в ранг национальной памяти. Если не врать, то только так.