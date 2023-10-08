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Это всё они! Алиев нашёл нового виновника в конфликте с Арменией

Это всё они! Алиев нашёл нового виновника в конфликте с Арменией

Азербайджан снова отказался нести ответственность за напряжённые отношения с Арменией. В этот раз виноватой оказалась европейская страна.

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Комментарии
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Константин Котельников
Пашинян - кретин, отдал азерам Карабах, а тем надо еще 8 населенных пунктов... Хачи - идиоты, скоты сами себе выбрали соросенка, их не жаль!!!
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1 д.
Erl Schweizer
Виновник в армяно-азербайджанском конфликте исключительно обоюдоострый национализм, возведенный многочисленными кровавыми чистками, самой настоящей резней сто лет назад и совсем недавно по историческим меркам в ранг национальной памяти. Если не врать, то только так.
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23 час.

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