Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады

Минфин России определился с требованиями к депозитам, по которым с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет РБК со ссылкой на соответствующие поправки в Налоговый кодекс, которые уже были одобрены на заседании комиссии по законопроектной деятельности.