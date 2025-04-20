Верующие празднуют Светлое Христово Воскресение

Священник рассказал, почему этот праздник важен в жизни каждого человека Протоиерей Петр Мухин, член Общественной палаты Санкт-Петербурга и настоятель Воскресенского Смольного собора, объяснил, что «Пасха – это сердце православной веры.
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