На Авито продают целый футбольный клуб из Казани

СМИ сообщили, что фактически футболистов из казанского футбольного клуба "Сокол" выставили на продажу на Авито, причём это не спортсмены-любители, а профессионалы, которые с помощью футбола зарабатывают себе на жизнь.
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