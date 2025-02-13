Генсек кабмина Яапонии Хаяси ушел от ответа на вопрос о суверенитете Украины

Япония работает над установлением на Украине справедливого мира. Так генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси оценил тему суверенитета Украины в контексте последних заявлений президента США Дональда Трампа о бесперспективности для Киева возвращения к границам 2014 года.