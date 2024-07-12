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Расчеты САУ «Акация» сорвали ротацию и уничтожили технику ВСУ

Расчеты САУ «Акация» сорвали ротацию и уничтожили технику ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ сорвали проведение ротации подразделений ВСУ и уничтожили пять единиц украинской военной техники, подвозившей боеприпасы на позиции.

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