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Царьград

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Анна Кикина: ИИ и космос помогут обрести новые знания

Анна Кикина: ИИ и космос помогут обрести новые знания

Русский космонавт Анна Кикина отметила важность технологий искусственного интеллекта и космоса. Она напомнила о факультете космических исследований в МГУ и планах открытия факультета ИИ в 2026 году, обратилась к первокурсникам с МКС.

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