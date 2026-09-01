Анна Кикина: ИИ и космос помогут обрести новые знания

Русский космонавт Анна Кикина отметила важность технологий искусственного интеллекта и космоса. Она напомнила о факультете космических исследований в МГУ и планах открытия факультета ИИ в 2026 году, обратилась к первокурсникам с МКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The Telegraph: Ло...
- В элитных пельмен...
- В Краснодаре убер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым