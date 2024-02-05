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Путин поручил распространить «Дальневосточную ипотеку» на участников СВО

Путин поручил распространить «Дальневосточную ипотеку» на участников СВО

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Архангельскую область, поручив расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на участников специальной военной операции (СВО).

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