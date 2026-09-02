HR-директор Романова объяснила правила посещения офиса детьми

Работник не имеет безусловного права приводить ребенка на рабочее место, однако компания может разрешить разовое посещение обычного офиса.
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